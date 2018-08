Deel dit artikel:











Files naar de Zeeuwse stranden Files naar de Zeeuwse stranden (foto: HV Zeeland)

Het is hoogzomer in Zeeland. Dus horen we in de verkeersinformatie weer de bekende combinaties van letters en getallen voorbijkomen; De A58, N59 en N57. Op dit moment staat er ruim twintig kilometer aan file in Zeeland.

Het is aanschuiven op de A58 voor de Vlaketunnel vanaf Rilland in de richting van Vlissingen. Op de N57 bij Middelburg in de richting van Serooskerke (W) loopt het verkeer eveneens vast. Ook de rit naar de stranden op Schouwen zorgt voor vertraging, zoals op de N59 tussen Bruinisse en Zierikzee en - net buiten de provincie - op de N57 richting de Brouwersdam.