Oesters uit Zeeland ook komende vijf jaar duurzaam gecertificeerd

Oester uit de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

De certificering geldt zowel voor de oesters die geweekt worden op percelen als de wildvangst. De sector brengt per jaar 700.000 platte oesters en 35 miljoen creuse oesters op de markt. Op donderdag 20 september krijgt de Nederlandse Oestervereniging het certificaat uitgereikt tijdens de opening van het oesterseizoen in Yerseke. In 2013 kreeg de oestervisserij voor het eerst het MSC-keurmerk.