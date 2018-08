Astrid Franke nieuwe coach BC Vlissingen

Het damesteam van BC Vlissingen staat dit seizoen onder leiding van Astrid Franke (foto: Omroep Zeeland)

Het damesteam van BC Vlissingen komt uit in de landelijke tweede divisie, waarvan de competitie in het weekend van 15 september van start gaat. Franke speelde zelf tot 2010 bij de Walcherse club. Coach Arjan de Bruin was de afgelopen drie seizoenen de verantwoordelijke man bij het team en vertrekt naar Breda, waar hij het mannenteam van Barons onder zijn hoede krijgt.