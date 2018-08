'Ik heb geluk gehad dat die stalen pijp m'n hoofd niet heeft geraakt'

De mishandeling van Raymond had te maken met zijn transgender-zijn. ''Ze accepteerden me niet. Ze wilden niet dat ik erbij hoorde. Ik heb veel geluk gehad die dag. Dat die stalen buis m'n hoofd niet heeft geraakt. Er is een rechtszaak van gekomen gelukkig en alles is mooi afgehandeld, maar ik heb nog altijd wel de angst op straat 's avonds''.

Toegang geweigerd

Behalve met fysieke agressie krijgt jaarlijks ruim 40% van de transgenders met discriminatie te maken. Ze worden weggestuurd uit winkels of geweigerd bij toiletten en sportscholen, of door uitsmijters de toegang geweigerd bij uitgaansgelegenheden omdat ze zich als transpersoon kleden. Op dit moment is er geen enkele wet in Nederland die discriminatie van transgenders expliciet verbiedt.

Vorige maand stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een specifieke vermelding van transgenders in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Volgens Stefano La Heijne van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland maakt die wetgeving het mogelijk dat er veel specifieker opgetreden kan worden als er sprake is van discriminatie jegens transgenders.