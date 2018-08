Gemeente Veere is overlast van paardenpoep zat

Vooral rond maneges liggen drollen van paarden. Het is voor de gemeente een doorn in het oog dat ruiters de poep niet opruimen. Dat zou niet goed zijn voor de verkeersveiligheid, het milieu en het aanzien van Veere.

Volgens de gemeente horen paarden niet op voet- of fietspaden, maar op de rijbaan. Bovendien vindt de gemeente dat er genoeg goede ruiterpaden te vinden zijn. Na een waarschuwing krijgen ruiters die op een voetpad of fietspad rijden een bekeuring.

Verkeersregels voor ruiters en menners

Als er een ruiterpad is, dan moet je dat gebruiken. Is er geen ruiterpad, dan houd je zoveel mogelijk rechts op de rijbaan, als het kan in de berm. Op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken mag je niet komen, ook niet als je naast je paard loopt. Dit alles geldt ook voor menners. Tot slot: rijd je op de rijbaan, dan mag je niet naast elkaar rijden.

Bron: KNHS.nl