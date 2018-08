Deel dit artikel:











Verrassende nederlaag Van Foreest bij HZ-toernooi

Jorden van Foreest uit Groningen heeft in de vierde speelronde van het HZ-schaaktoernooi in Vlissingen een verrassende nederlaag geleden. De 19-jarige Grootmeester, die met een rating van 2636 één van de favorieten is voor de eindzege in Vlissingen, verloor met wit van de Indiase Internationaal meester Viani Antonio Dcunha.

Jorden van Foreest leed in de vierde ronde een verrassende nederlaag (foto: Omroep Zeeland) Van Foreest is, samen met de Argentijnse favoriet Sandro Mareco en titelverdediger Eduard Iturrizaga Bonelli, de enige deelnemer in Vlissingen met een rating van meer dan 2600 punten. Mareco heeft na vier rondes nog wel de maximale score. Bonelli liet tegen de Chinese Grootmeester Yunguo Wan een half puntje liggen door remise te spelen. Vier koplopers Mareco heeft aan kop gezelschap van drie andere schakers met vier punten uit vier wedstrijden. Dat zijn Dcunha, de bedwinger van Van Foreest, oud-winnaar Vyacheslav Ikonnikov uit Rusland en de John Marvin Miciano uit de Filipijnen. Dinsdagavond neemt Mareco het op tegen Dcunha. Op bord twee zitten Ikonnikov en Miciano tegenover elkaar. Achter de vier koplopers volgt een groep van zestien schakers met 3,5 punten. Joey Grochal uit Goes heeft na vier speelronden twee punten (foto: Omroep Zeeland) De hoogstgeplaatste Zeeuwse deelnemer, Joey Grochal uit Goes, heeft na vier speelronden drie punten verzameld. Hij won van de Nederlanders Gijs Markus en Casper Wouters en van de Duitser Michael Gorny. In ronde drie was de Chinese Grootmeester Chongsheng Zeng te sterk voor Grochal. Dinsdag neemt hij het op tegen de pas 13-jarige Bagri Advait uit Singapore.