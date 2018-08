Zeeuwse huizenmarkt loopt uit de pas

Gemiddeld huis in Zeeland voor € 215.000 (vraagprijs) (foto: Funda)

Ook verhoudingsgewijs wordt het verschil tussen Zeeland en de rest van Nederland steeds groter. Het gemiddelde Zeeuwse huis kost nu 18,5 procent minder dan wat andere Nederlanders voor een doorsnee woning buiten Zeeland moeten neertellen.

Sinds 2003 is het procentuele verschil niet zo groot geweest. Gewoonlijk schommelt het verschil tussen onze provincie en de rest rond de tien procent. Maar sinds vorig jaar wordt de kloof breder. In het eerste kwartaal van dit jaar was die al 18,4 procent, in het tweede kwartaal 18,5 procent.

Zeeland is qua huizenprijzen niet de allergoedkoopste provincie van Nederland. Dat is met een gemiddelde van 210.000 de provincie Groningen. Noord-Holland is de duurste met 371.000 euro voor een doorsnee woning.