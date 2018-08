Deel dit artikel:











Auto op de kop in sloot bij Hoek

Op de N61 bij Hoek is vanmiddag een auto van de weg geraakt en op zijn kop in de sloot beland. Behalve twee ambulances en meerdere brandweereenheden is er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak in de sloot (foto: HV Zeeland ) Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. Als gevolg van het ongeluk is een rijstrook tussen de Westerscheldetunnelweg en Hoek afgezet. Voor zover bekend gaat het om een eenzijdig ongeval.