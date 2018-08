Thoolse boeren geteisterd door dieseldieven

(foto: Piet Grim )

"Er wordt op dit moment enorm veel beregend, dus er staan overal trekkers en motorpompen met diesel en dat is een makkelijke prooi voor dieven", zegt Hendrik Jan ten Cate van de ZLTO op Tholen. Hoeveel de totale schade is, is lastig in te schatten: "Diesel kost ongeveer een euro per liter exclusief btw en een pomp heeft zo'n zeshonderd liter bij zich. Maar er zijn er ook die duizend liter bij zich hebben."

Op zichzelf aangewezen

Ten Cate neemt aan dat de boeren aangifte hebben gedaan, maar weet het niet zeker. "Maar de politie heeft beperkte capaciteit om meer te kunnen surveilleren", zegt hij. "Vroeger hadden we de controleurs van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) nog, maar die werken 's nachts niet meer." Ten Cate doelt op het feit dat de controleurs van het RUD zich 's nachts onveilig voelen, omdat ze geen wapens mogen dragen.

Daarom zijn de boeren op zichzelf aangewezen, zegt Ten Cate. Ze hebben een WhatsApp-groep aangemaakt, waarin ze elkaar op de hoogte houden. Daarnaast houden ze 's nachts elkaars pompen zoveel mogelijk in de gaten. Sommige boeren die al meerdere keren zijn bestolen, hebben particuliere beveiligers ingeschakeld om hun pompen te beschermen.

Regen zou alles oplossen

Ook worden de mobiele installaties beschermd door betonblokken en versperringen bij de installaties neer te zetten. "Zodat de dieven er niet makkelijk bij kunnen en het ze dus teveel moeite kost en ze het opgeven". Volgens Ten Cate maken deze maatregelen het de boeren nog lastiger dan het met de droogte al was. "De enige oplossing is dat het nu snel moet gaan regenen."