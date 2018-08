'U bent dringend nodig, komt u alstublieft bloed geven?'

Volgens Rijk is het een stuk rustiger geweest de afgelopen weken. "Minder dan de helft van de donoren zijn geweest, dus dan hebben we minder bloed", legt Rijk uit.

Sanquin Bloedvoorziening die over de bloedbanken gaat in Nederland ziet door de vakantietijd en de warmte de bloedvoorraad teruglopen. Normaal krijgt een donor een oproepkaart voor een donatie en soms een sms'je. Nu kwam er ook een mail met een dringende oproep. In de mail wordt verder uitgelegd dat er minder donoren zijn komen geven vanwege de warmte.

'Momenteel staat de bloedvoorraad onder druk' staat er verderop in het bericht. Merlijn van Hasselt van Sanquin Bloedvoorziening vult aan: "Als we een donoren oproepen, dan rekenen we ook op ze. Kom dan vooral want jouw bloedgroep is op dit moment nodig om patiënten te helpen."

Lege bedden

Als vanaf nu niemand meer bloed zou geven, dan kan Nederland normaal gezien 8 of 9 dagen vooruit met de bloedvoorraad. Maar die slonk al. Van Hasselt: "Het verschilt per bloedgroep, maar als we kijken naar de bloedgroepen A en O, dan hebben we die met een paar dagen zien zakken." Rode bloedcellen zijn ongeveer 35 dagen houdbaar. Mannen kunnen maximaal vijf keer per jaar bloed geven. Vrouwen geven maximaal vier keer per jaar bloed. In beide gevallen wordt er een halve liter bloed gedoneerd.

Ziekenhuizen en bloed

De Zeeuwse ziekenhuizen zien geen verschil in hun voorraad. Het bloed wordt daar geleverd door Sanquin. Dat gebeurt een of twee keer per dag. Beide ziekenhuizen kunnen daarom volstaan met een minimale voorraad omdat hij bijna continu wordt aangevuld.