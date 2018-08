Basisplaats lonkt voor Nieuwkoop in Europa League

Bart Nieuwkoop speelde alleen de eerste helft mee in de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal (foto: Omroep Zeeland)

De uit Tholen afkomstige Nieuwkoop (22) wacht op zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord en gaf onlangs bij de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal aan dat dit zijn seizoen moest worden. De eerste concurrentiestrijd verloor hij echter, want in de wedstrijd om de Johan Cruijff schaal van afgelopen zaterdag tegen PSV (Nieuwkoop viel in en Feyenoord won na strafschoppen), kreeg St. Juste de voorkeur. Nu krijgt Nieuwkoop dus waarschijnlijk een nieuwe kans om zich te bewijzen.

AS Trencin-Feyenoord begint donderdag om 19.00 uur. De return is een week later in Rotterdam.

