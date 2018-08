Deel dit artikel:











Dode bij bedrijfsongeval Biervliet

Bij een bedrijfsongeval bij Biervliet is een dode gevallen. De man werkte op het moment van het ongeval aan een grote landbouwmachine met een vijzel. De man is in de vijzel terechtgekomen en overleden, meldt de Arbeidsinspectie.

Het ongeluk vond plaats op het terrein van een landbouwmechanisatie bedrijf. De arbeidsinspectie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeval.