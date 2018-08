Raymond Spruijt kwam als meisje op de wereld

Raymond voelde zich altijd al meer jongen dan meisje. Maar toen de puberteit zich aankondigde, wist hij zeker dat hij een jongen was. De eerste aan wie hij het vertelde was zijn moeder, zij reageerde meteen positief en staat achter zijn keuze, net als zijn beste vriendin Sofie.

Mijn moeder zei 'we wisten het eigenlijk al, het was te verwachten'." Raymond Spruijt

Raymond Spruijt ziet zijn toekomst met vertrouwen tegemoet (foto: Omroep Zeeland )

Hormonen

Sinds een paar maanden slikt Raymond hormonen om baardgroei te stimuleren en zijn stem lager te maken. Nu hij 18 is komt hij in aanmerking voor de operaties die nodig zijn om hem fysiek een man te maken. Er is een wachtlijst van 2 jaar in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam waar hij graag naar toe wil, maar dat heeft hij er voor over.

Ik wacht liever iets langer voor het mooiste resultaat" Raymond Spruijt

Toekomst

Over zijn toekomst is hij heel positief. Hij werkt nu als beveiliger bij DeltaSafe beveiliging Zeeland. Als zijn transitie compleet is wil hij bij de Koninklijke Marechaussee.