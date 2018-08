Kerncentrale Borssele langer dicht

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ)

De storing is opgetreden in een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Het onderdeel moet worden vervangen. Door de storing is er ook schade ontstaan aan een lager in een pomp voor koelmiddel.

Een woordvoerder benadrukt aan persbureau ANP dat de nucleaire veiligheid niet in geding is. Wanneer de centrale weer wordt opgestart is nog niet bekend.

