Van flamingo tot hondshaai: op safari in Zeeland

Eerste stop: flamingo

"Zit daar nou een flamingo?!" De meeste mensen kunnen hun ogen niet geloven. Vorig jaar streek de flamingo voor het eerst neer in de Zwarte Polder bij Nieuwvliet. Ook dit jaar struint hij het water af naar eten. Vanaf het fietspad op de dijk kan je'm goed zien terwijl hij rustig door het water paradeert. In de winter strijkt er trouwens ook altijd een groep flamingo´s neer in de Grevelingen.

Zonnende zeehondjes op een zandbank in de Oosterschelde. (foto: Hanneke JL)

Tweede stop: zeehonden

Oké, niet echt exotisch, maar het blijft toch bijzonder als je ze op de plaat bij Nummer Een in West-Zeeuws-Vlaanderen of in de Oosterschelde ziet zonnen: zeehonden.

Ze duiken - letterlijk - in heel Zeeland op. In de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oost- en Westerschelde, op de strandpalen van Vlissingen, bij Neeltje Jans en eind mei werd er zelfs eentje in de Oude Haven van Zierikzee gespot. Bewonder ze van een afstandje. Nu de jongen gezoogd worden, hebben ze behoefte aan rust.

Bruinviskalf in de Oosterschelde (foto: Stichting Rugvin)

Derde stop: dolfijnen (en vooral: bruinvissen)

De kans dat je een dolfijn spot in Zeeland, is érg klein, maar eens in de zoveel tijd gebeurt het. Zo werd in 2016 een groepje dolfijnen vastgelegd bij een boei ter hoogte van Ritthem en in 2014 zwommen er zo'n dertig voor de Zeeuwse kust.

Maar, we hebben in Zeeland nog een dier rondzwemmen dat best een beetje op een dolfijn lijkt: de bruinvis. Deze walvisachtigen laten zich regelmatig in de Oosterschelde zien. Pak je verrekijker en ga naar het havenhoofd van Zierikzee, de haven van Burghsluis of neem een kijkje op de dijk bij de Plompe toren, Wissenkerke, Colijnsplaat, Goese Sas of Wemeldinge.

Een zeearend tijdens de landing. (foto: Hans Huvers)

Vierde stop: zeearenden

Het zijn toch een beetje de leeuwen van onze safari: zeearenden. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je een leeuw óf een zeearend op je safari tegenkomt, ze zijn moeilijk te spotten. De grootste kans heb je bij natuurgebied Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland, een koppel zeearenden voedde daar de afgelopen maanden hun jong op.

Kind is inmiddels gevlogen, papa en mama zie je nog regelmatig in de omgeving vliegen. Je hebt wel een verrekijker nodig, want ze vliegen bij mooi weer erg hoog. Ook bij Breskens worden regelmatig jonge zeearenden - nog op zoek naar een eigen leefomgeving - gespot.

(foto: Omroep Zeeland)

Vijfde stop: haaien en pijlstaartroggen

Niet om je bang te maken, maar ook in Zeeland zwemmen haaien en roggen rond. Hondshaaien, gevlekte gladde haaien, ruwe haaien, pijlstaartroggen en stekelroggen vinden het goed toeven in de Oosterschelde. Maar echt, je kan gewoon het water in. Wij kunnen ons niet heugen ooit wel eens over een Zeeuwse 'shark attack' bericht te hebben geschreven ;-).

Damherten op bezoek op een camping in Oostkapelle (foto: Arie Stolk)

Zesde stop: herten

Damherten en reeën vind je niet alleen op de Veluwe. Trek je wandelschoenen aan en ga 's ochtends vroeg of 's avonds op pad in natuurgebied Oranjezon, de Manteling of boswachterij Westerschouwen. Als je stil bent, tegen de wind inloopt, geen deodorant draagt en een goeie observatieplek kiest, is de kans nog groter om een hert te spotten. Vergeet je fototoestel niet!

En als bonus...

Een kangoeroe bij Groede, alpaca's bij Kerkwerve, struisvogels bij Sluis, kamelen bij Wemeldinge, Deze dieren leven dan wel niet in het wild, je kijkt toch vreemd op als je ze in de wei ziet staan tijdens een fietstochtje in de polder...

Weet jij nog meer wilde 'exotische' dieren in Zeeland? Stuur ons een whatsappberichtje via 06-53289868.