Hulp gloort voor boeren na droogte

(foto: Jos Clarijs via Omroep Zeeland Flickr)

De maatregel is genomen, omdat de Europese Unie in december pas toeslagen aan de landbouwsector uitkeert, maar dat duurt voor sommige boeren te lang. Een overbruggingskrediet moet die boeren nu uit de brand helpen.

Niet iedere boer kan een Europese toeslag aanvragen, zo is het onder andere afhankelijk van de gewassen die de boer teelt. Minister Schouten gaat in Brussel wel pleiten om die verplichtingen tijdelijk op te heffen, zodat boeren veevoergewassen kunnen zaaien. Door de hitte is een deel van het veevoer verloren gegaan.

Eerder besloot minister Schouten al dat mest twee weken langer mag worden uitgereden. Normaal mag dit maar tot september.

Vergeelde rotte bloemkolen

Vorige week bracht gedeputeerde Jo-Annes de Bat een bezoek aan een aantal getroffen boeren, om van hen te horen wat de impact van de droogte is. Eén van de bezochte boeren was groenteteler André Slootmaker uit Nieuwerkerk. Door de droogte zijn al zijn bloemkolen te klein én vergeeld. Hij moet zijn bloemkolen nu oogsten en vernietigen, omdat de bloemkolen rot en onverkoopbaar zijn.

Slootmaker drong er bij De Bat op aan dat de overheid het makkelijker moest maken voor boeren om een vergoeding aan te vragen bij schade.

