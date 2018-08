Circuspaarden krijgen extra wasbeurt vanwege de warmte

Het circus heeft er al een aantal shows opzitten, maar merkt dat het publiek niet echt warm loopt. "We komen al 28 jaar in Cadzand-Bad en het is nog nooit zo rustig geweest. En dat terwijl het helemaal niet zo warm is in de tent!", zegt woordvoerder Ragina van Heybeek.

Om het een beetje koel te houden worden de tentzeilen omhoog gehesen zodat de wind erdoorheen kan waaien. "In de avond komt er nog wel publiek, maar bij middagvoorstellingen zit de tent vaak maar voor een kwart vol en dat is jammer."

The show must go on

Ondanks de warmte gaat de show gewoon door. "De artiesten oefenen in de ochtend, wanneer het nog niet zo warm is en drinken veel water", vertelt Van Heybeek. "Alle artiesten zijn geschminkt, dus dat wordt tussen de show door even bijgewerkt zodat alles er perfect uitziet. Dit kost wel extra tijd net als het wassen van de paarden, dus we zijn blij als het weer een beetje afkoelt!"

Het circus staat nog tot en met 12 augustus op Ringdijk Noord in Cadzand-Bad.

