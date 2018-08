Discussieprogramma Zeeuws Diep verhuist naar vrijdag

Jan Vogel neemt de presentatie van Zeeuws Diep voor zijn rekening (foto: Omroep Zeeland )

In het discussieprogramma wordt met drie vaste gasten teruggeblikt op het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. De presentatie is in handen van Jan Vogel, de vaste presentator van Zeeland Nu op de radio.

Beter bereik

Zeeuws Diep verhuist naar de vrijdag omdat er op doordeweekse dagen meer naar de radio wordt geluisterd dan in het weekend. Op de nieuwe plek krijgt het programma een groter bereik en versterkt het volgens eindredacteur Michel van Sluijs de doordeweekse programmering.

Later op de middag, tussen 16.30 en 17.00 uur wordt de uitzending herhaald, en fungeert het op die manier als inspiratiebron voor luisteraars die hun mening willen geven in Zegt u 't maar een half uur later. De uitzending van Zeeuws Diep is ook terug te luisteren via de site van Omroep Zeeland.