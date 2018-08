Deel dit artikel:











PvdA Vlissingen voelt zich 'gebruikt' na opstappen raadslid

Fractievoorzitter Frances Oreel van de PvdA in Vlissingen is niet te spreken over de actie van fractielid Angelique Duijndam om de partij te verlaten en onder een eigen lijst verder te gaan. Oreel heeft het nieuws gelezen in een mail die verstuurd is aan alle Vlissingse raadsleden. Ze vindt de stap 'ongelooflijk' en is 'flabbergasted' dat ze niet persoonlijk op de hoogte is gebracht door Duijndam.

Raadslid Angelique Duijndam (foto: PvdA Vlissingen ) Angelique Duijndam liet eerder vanavond via een schriftelijke verklaring weten dat ze de partij verlaat omdat "het beleid binnen de Vlissingse afdeling (van de PvdA, red.) niet voldoet aan mijn verwachtingen." Oreel zegt echter nooit aangesproken te zijn door Duijndam over het beleid. "Ze heeft er niet over gecommuniceerd. Ik ben dan ook benieuwd naar het communicatiebeleid van de Lijst Duijndam." "Ze stapt eruit zonder mij eerst op de hoogte te brengen", zegt Oreel "Ze zit koud vier maanden in de raad, waarvan ze ook nog eens kwart van de tijd afwezig was." De fractievoorzitter en nu enigst raadslid van PvdA voelt zich gebruikt door Duijndam. Ze heeft van ons geprofiteerd "Ze lift mee op onze stemmen. Ze heeft zelf 165 voorkeursstemmen gekregen bij de afgelopen verkiezingen. Dat zijn er niet eens genoeg om op eigen kracht verkozen te worden in de gemeenteraad", volgens Oreel. Volgens haar zijn daar zo'n 600 stemmen voor nodig. Oreel laat het niet bij deze ene reactie zitten. "We gaan alles op alles zetten om onze zetel terug te krijgen. Want het is onze zetel!" Het zit Oreel vooral dwars dat Angelique Duijndam nooit aan de bel heeft getrokken. "Maar ze heeft wel van alles geprofiteerd tijdens de verkiezingen van campagne tot flyer." Reactie Duijndam Angelique Duijndam was niet bereikbaar voor commentaar. In de schriftelijke verklaring schrijft ze dat ze zich onder de naam Lijst Duijndam sterk wil maken voor het sociale domein met nadruk op zorg en welzijn en jongeren.