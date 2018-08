Burgemeester Borsele loopt stage bij bedrijven

Dijksterhuis mocht onder andere plaatsnemen achter het stuur van een combine, om in Goes maanzaadbollen te oogsten. Daarvoor werkte hij aan de beschoeiing aan de Nieuwe Kraaijertsedijk in Lewedorp en daarna hielp hij mee met takken wikkelen in de Biezelingepolder. Volgens Chris Markusse van het gelijknamige loonbedrijf, deed de burgemeester zijn best. "Ja, hij kan wel werken. Dat valt helemaal niet tegen hoor", lacht hij. "We laten hem echt niet alleen koffie drinken."

Eelt op de handen

Dijksterhuis gaat later deze maand nog werken bij Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme, zorgcentrum De Kraaijert in Lewedorp en zorgboerderij De Notenhoeve in Lewedorp. "Het is goed om te weten wat er speelt in de gemeente", zegt hij. "Je leert een hoop tijdens zo'n stage. Niet alleen over het bedrijf zelf, maar ook bijvoorbeeld over het vestigingsklimaat in onze gemeente en vergunningaanvragen. Die ervaringen neem ik mee in mijn werk als burgemeester. En ik hoop wat meer eelt op mijn handen te krijgen."