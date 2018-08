Goed gesprek tussen gemeente Vlissingen en exploitant studentenkamers

Het deel van het ziekenhuis werd verhuurd als hotel (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat de exploitant de kamers onder de naam 'campus de Ruyter' aanbood op boekingswebsite Booking.com. Exploitant Arjan Wisse van APV Housing zei zich van geen kwaad bewust te zijn. "Het is een heel onschuldig project om studenten te helpen om hun kamer tijdens hun afwezigheid te verhuren." Hij schrok wel van de berichtgeving en haalde daarop alle kamers van de boekingssite.

Volgens wethouder John de Jonge wist de exploitant wel dat dit niet was toegestaan: "Vorig jaar hebben we al een gesprek gehad over de ideeen die de exploitant had, en daarover hadden we goede afspraken gemaakt", zegt de wethouder. Omdat parkeren een probleem is rond het voormalige ziekenhuis was er volgens De Jonge met de exploitant afgesproken dat er alleen studenten mochten worden gehuisvest. "Een gemiddelde student heeft geen auto, en het is nou eenmaal zo dat toeristen meer auto's meebrengen."

Goed gesprek tussen gemeente en exploitant studentenkamers

John de Jonge is niet van plan verdere stappen te ondernemen tegen de exploitant. "De kamers zijn van de verhuursites gehaald. Dus het probleem heeft zich vanzelf opgelost." Voor de komende weken staan er nog wel een paar boekingen, maar de wethouder ziet geen noodzaak die te annuleren. "We gaan ervan uit dat deze toeristen geen overlast veroorzaken."

Los van dit gesprek overleggen de gemeente, de exploitant van de studentenkamers en vertegenwoordigers van de buurt na de zomer over een aantal problemen in de buurt. Maar volgens wethouder De Jonge was deze afspraak al gepland voordat de studentenkamers werden verhuurd als hotelkamer.

