Marie-Cécile Moerdijk: 'Ik wil altijd Zeeuws blijven'

Marie-Cécile Moerdijk woont al lang niet meer in Zeeland, maar de liefde voor haar geboortegrond blijft groot. Bij het opruimen kwam ze haar Zeeuwse platen tegen en voelde daardoor de heimwee opwellen: "Ik wil altijd Zeeuws blijven." Het liefst was Marie-Cécile Moerdijk na haar carrière teruggegaan naar Zeeland, maar omdat haar broers in Brabant wonen, is ze neergestreken in Tilburg.

Moerdijk werd in 1929 in Zuiddorpe geboren en bracht haar jeugd in Zeeuws-Vlaanderen door. Ze volgde muzieklessen in Nederland, Oostenrijk en Venezuela. Ze had een bereik van meer dan vier octaven, waarmee ze vele stijlen muziek zong. Ze werkte onder meer voor radio en tv. Ook bracht ze meerdere boeken uit. Haar laatste boek met verhalen, 'Kloffers en stekskes', verscheen kort geleden. Een jonge Marie-Cécile Moerdijk (foto: Marie-Cécile Moerdijk) Het appartement van Moerdijk in het voormalige klooster Mariëngaarde, dat nu een rusthuis voor kunstenaars is, staat vol met boeken. Ze kwam er bij het opruimen achter dat ze ook nog een aantal platen bezat met alleen Zeeuwse liedjes en verhalen. Met een meegebrachte platenspeler luisteren we nog een keer naar de liedjes. Moerdijk's ogen glimmen als ze 'Den boer zijn uis es afgebrand' hoort en glinsteren als ze haar vader 'Het Moederhert' hoort voordragen: "Als ik zijn stem hoor, dan hou ik het niet droog." En ook het Zeeuws-Vlaamse volkslied laat haar niet onberoerd: "Tsja, wat een prachtige taal." Twee exemplaren van 'Zeeuws-Vlaanderen zingt, speelt en vertelt', wil ze graag terug later keren naar Zeeland. Zeeuwse merrie Cécile Ook al ging ze de wereld rond, ze zegt dat ze altijd een Zeeuwse wil blijven. Wat haar betreft zal ze herinnerd moeten worden als dat meisje uit Zuiddorpe dat 'de Zeeuwse merrie Cécile'werd genoemd. Marie-Cécile Moerdijk ruimt haar platen op (foto: Omroep Zeeland)