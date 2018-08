Zeeland wordt wakker: Zomerstage, platencollectie en brand

Gerben Dijksterhuis achter het stuur van een combine. (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Borsele loopt stage bij bedrijven

Het was eens iets anders dan zijn kantoor in het gemeentehuis van Borsele. Burgemeester Dijksterhuis kroop gisteren achter het stuur van een combine en hielp hij mee met het wikkelen van takken in de Biezelingepolder. En dat allemaal om te zien en horen wat er speelt bij bedrijven in zijn gemeente. Gisteren was zijn eerste stagedag, later deze maand gaat de burgemeester nog aan de slag bij Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme, zorgcentrum De Kraaijert in Lewedorp en zorgboerderij De Notenhoeve in Lewedorp.

Lees ook:

Marie-Cécile Moerdijk met 'Zeeuws-Vlaanderen zingt, speelt en vertelt' (foto: Omroep Zeeland)

Zangeres blijft van Zeeland houden

Marie-Cécile Moerdijk woont al lang niet meer in Zeeland, maar blijft van haar geboorteprovincie houden. Bij het opruimen van haar platencollectie, kwam ze ook haar Zeeuwse platen tegen en voelde de heimwee opwellen: "Ik wil altijd Zeeuws blijven."

Lees ook:

De brand woedde in de dakbedekking van een bedrijfspand (foto: Benny Schoolmeester (BS-fotografie) )

Brand bedrijventerrein Terneuzen

Op een bedrijventerrein naast de toerit van de Westerscheldetunnel bij Terneuzen heeft gisteravond een brand gewoed. Bij de brand kwam wel een grote rookwolk vrij. Er zijn geen gewonden gevallen. De Veiligheidsregio Zeeland adviseerde mensen korte tijd om hun ramen, deuren en ventilatie te sluiten.

Lees ook:

dreigende lucht boven zee bij Westkapelle (foto: Bianca Minderhoud)

Lokale bui

Vanochtend trekken er wolkenvelden over provincie, lokaal kan er wat neerslag vallen. In de middag is het overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag zo'n 23 graden. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.