Bloemkoolteler niet enthousiast over hulp: 'We krijgen helemaal niets'

Teler André Slootmaker moet al zijn bloemkolen weggooien (foto: Omroep Zeeland)

"Wat kan ik daar nu mee?", vraagt Slootmaker zich af in het radioprogramma Zeeland Wordt wakker. "Normaal gesproken komt het geld bij ons altijd laat binnen, nu zou je de mogelijkheid hebben om eerder over geld te beschikken. Als ik nu financieel krap zit, zou ik het kunnen gebruiken om kunstmest te kopen. Nu is de schade al geleden"

"We krijgen helemaal niets"

De boer uit Nieuwerkerk zegt dat boeren die gebruik willen maken van de regeling, eigenlijk helemaal niets krijgen. "Het blijft gewoon een lening. Het kan het banksaldo wel even iets omhoog halen, maar uiteindelijk moet ik die lening gewoon terugbetalen met rente."

Slootmaker is van mening dat de droogte van afgelopen maanden een dusdanige impact op boeren heeft, dat de landbouw geld in plaats van een lening moet krijgen. "Er zijn bedrijven die een verschrikkelijk slecht jaar hebben gehad en jonge boeren die net voor veel geld een bedrijf hebben overgenomen. Die hebben nu echt een probleem, zeker naar de toekomst toe."

Lees ook: