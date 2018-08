Niets staat de aanleg van nieuwe hoogspanningslijn nog in de weg

Hoogspanningskabels (foto: Omroep Zeeland)

In de vandaag gepubliceerde uitspraak wordt gesteld dat de nieuwe verbinding nuttig en nodig is. De aangedragen alternatieven voor de lijn, bijvoorbeeld ondergronds of via een andere route, zijn volgens de Raad van State 'beduidend duurder of technisch niet mogelijk.' In totaal hadden 29 personen en organisatie bezwaren tegen het plan ingediend.

Kleine aanpassingen in het plan

Het plan wordt - op basis van de bezwaren - op twee onderdelen aangepast. Zo wordt er een natuurcompensatie van 2,57 hectare in het plan meegenomen en worden er straks geen knotwilgen geplant aan de Nieuwkamersedijk bij Heikenszand, zoals eerst wel de bedoeling was.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land. Er is daardoor geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak.

- Zeeland heeft al een 380 kV hoogspanningsverbinding. Door de komst van windmolenparken op zee is er een tweede lijn nodig. - Het Zeeuwse deel van de nieuwe verbinding wordt zo'n 47 kilometer lang en telt 131 masten. - In Zeeland komen 18 particuliere woningen en 7 agrarische bedrijven in aanmerking voor uitkoop omdat ze in het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen liggen.

In 2020 moet de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van Borssele naar Rilland klaar zijn. De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe lijn zijn al begonnen.

