Eigenaar spookschip Veerse Meer gevonden

De spookboot lag midden in de vaarweg. (foto: KNRM Veere)

Het spookschip lag volgens de KNRM Veere min of meer voor anker. In overleg met de Kustwacht is het zeilbootje meegenomen naar een veilige ligplaats.

Navraag bij andere watersporters in de directe omgeving leverde geen extra informatie op. De KNRM Veere had daarop een oproep geplaatst op hun Facebookpagina. Of dat uiteindelijk heeft geleid tot het vinden van de eigenaar van het spookschip, is niet bekend gemaakt.

