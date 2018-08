Frankrijk trekt portefeuille voor Seine-Scheldeverbinding; voorbereidingen in volle gang

"Onze havens zijn voorbereid op het extra scheepvaartverkeer als straks het nieuwe kanaal klaar is", zegt directeur Daan Schalck van het gefuseerde Gents-Zeeuwse havenschap North Sea Port.

Het nieuwe kanaal door het noorden van Frankrijk is 106 kilometer lang en verbindt straks de belangrijke vaarwegen van de rivieren de Schelde en de Seine met elkaar. Daardoor kunnen grote binnenvaartschepen vanaf de Westerschelde rechtstreeks doorvaren naar Parijs; een consumentengebied met vele miljoenen inwoners.

Wij hebben voor honderden miljoenen de kades in en rond Gent aangepast om meer ruimte te bieden voor de binnenvaart." Daan Schalck, directeur North Sea Port.

De afgelopen jaren zijn al honderden miljoenen euro's geïnvesteerd met het oog op de Seine-Scheldeverbinding. Zo is bij Evergem in de buurt van Gent een nieuwe sluis gebouwd voor de binnenvaart. "Ook hebben wij voor honderden miljoenen kades in en rond Gent aangepast. In plaats van kades die schuin in het water afliepen, hebben we nu overal betonnen kades, om meer ruimte te bieden voor de binnenvaart", zegt directeur Daan Schalck van North Sea Port.

Poort naar Parijs

Ook de grote nieuwe sluis in Terneuzen komt er met het oog op de Seine-Scheldeverbinding. "Hij is natuurlijk allereerst bedoeld om grotere schepen te laten doorvaren naar Gent", stelt burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. "Maar de sluis is straks ook de poort naar Parijs, en een belangrijke schakel in de vaarverbindingen tussen Rotterdam en de Franse hoofdstad."

Seine-Scheldeverbinding creëert voor grote binnenvaartschepen rechtstreekse vaarroute tussen Westerschelde en Parijs (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Jan Lagasse van North Sea Port spreekt over een "fenomenaal infrastructureel project" als het gaat over de Seine-Scheldeverbinding. Want het gaat niet alleen om het graven van een kanaal van 106 kilometer, dwars door het Noord-Franse landschap. "Je hebt het ook over onder meer 59 bruggen, drie aquaducten en zeven sluizen." Met de bouw van de Seine-Scheldeverbinding is een bedrag van tussen de zes en de acht miljard euro gemoeid.

Na de verkiezing van de Franse president Emmanuel Macron vorig jaar, leek de Seine-Scheldeverbinding de ijskast in te gaan. Dat zou liggen aan één van zijn ministers, die uit de havenplaats Le Havre komt. De Seine-Scheldeverbinding is immers een enorme concurrentie voor Le Havre. Maar onder druk van de Noord-Franse regio - waar Macron zélf vandaan komt - staan de lichten nu toch op groen.

Over tien jaar bevaarbaar

Door al het politieke gesteggel is de oplevering van de Seine-Scheldeverbinding uitgesteld. De verwachting is nu dat het kanaal over ongeveer tien jaar, dus in 2027, helemaal bevaarbaar is.