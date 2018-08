Beyoncé heeft eigen straat in Goes

J.A. van der Goeskade heeft een tweede naam: Beyoncé Boulevard (foto: De Bovengrondse)

Dankzij de feministen heeft Goes nu een Beyoncé Boulevard op de plek van de J.A. van der Goeskade, de Bergweg is de Raden Adjeng Kartinistraat geworden en het Admiraalsplein heet nu de Judith Leysterstraat. Het is onderdeel van de actie #meervrouwopstraat van de feministische beweging De Bovengrondse.

Niet alleen in Goes zijn straatnamen veranderd. Zo'n twintig vrouwen hebben gisteren door heel Nederland straatnamen 'vrouwelijk gemaakt'. Het is een reactie op een onderzoek van De Correspondent waaruit blijkt dat 88 procent van de straten in Amsterdam met een mensennaam naar een man vernoemd is.