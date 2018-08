Vlissingers zijn de zuinigste Zeeuwen

De jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geven opnieuw inzage in de filantropische ranglijst van Nederlanders.

Een vrijwilliger gaat langs de deuren met een collectebus (foto: ANP)

Met een jaarlijkse gift van omgerekend 12,30 euro per huishouden gaat Veere aan kop op de Zeeuwse lijst. Het gaat alleen om geld wat aan collectanten voor goede doelen wordt gegeven die bij het CBF geregistreerd staan en bijvoorbeeld niet om geld dat in de collecteschaal van de kerk wordt gelegd.

Veere weer op één

De opbrengst in Veere is iets meer dan in 2016, ook toen stond deze gemeente op de eerste plaats. Gezinnen in Kapelle komen met 9,85 euro in Zeeland op twee. Vlissingers staan met 3,13 euro helemaal op de laatste plaats in onze provincie. In de gemeente Sluis geven ze aan de voordeur gemiddeld een eurootje meer en dat is goed voor de op één na laagste plaats.

Maar in vergelijking met de toplijst van Nederland steken zelfs de Veerenaren een beetje bleekjes af. Ze moeten genoegen nemen met de vijftiende plaats. Tegenover hun 12,30 euro per jaar per huishouden staan bijvoorbeeld de Urkers die 36,75 euro per jaar aan de voordeur geven en ook daar wordt het geld wat aan de kerk wordt gegeven nog niet eens meegerekend. De gemeente Rozendaal bij Arnhem staat in Nederland op de tweede plaats met 27,25 euro.

Rode Kruis

Goede doelen krijgen niet allemaal hetzelfde. Het KWF Kankerbestrijding haalt veel meer op dan de anderen: de Zeeuwen legden vorig jaar 143.000 euro bij elkaar voor dit doel. Met 91.000 euro komt de ReumaNederland op de tweede plaats. In onderstaande Top Tien ontbreekt het Rode Kruis. Met 60.000 Zeeuwse euro's in de collectebus doet die organisatie het niet slecht, maar in zes van de dertien gemeenten is afgelopen jaar niet eens gecollecteerd.