Kleine pruimen tóch in supermarkt: 'Het gaat om de smaak'

Zijn pruimen waren onverkoopbaar omdat ze te klein waren door het droge weer. Maar groente en fruit dat niet aan de standaardeisen voldoet, ligt vanaf vandaag toch in de Zeeuwse supermarkt.

Een vrouw neemt enthousiast een hap uit één van de kleine pruimen. "Hmmmm, lekker", zegt ze enthousiast. "Ik proef geen verschil tussen een grote en een kleine pruim, hoor. De smaak is toch goed en daar gaat het toch om?" Andere supermarktbezoekers zijn het volledig met haar eens. "Of ze nou groot zijn, of klein, als ze maar lekker zijn, toch?" lacht een man met een tasje pruimen.

Begin juni zat pruimenteler Kees Hamelink uit Wemeldinge nog met de handen in het haar toen bleek dat de supermarkten zijn te kleine pruimen niet wilden afnemen. Inmiddels liggen de kleine pruimen wél in de supermarkt, tot grote vreugde van zijn zus Annemiek. "Het is prachtig om te zien dat ze er liggen. En ze gaan hard!"

Een supermarktbezoekster proeft de te kleine pruimen uit Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

'Hete zomer oogst' heet de actie van de supermarkt, die wordt afgetrapt met de inmiddels beroemde pruimen van Hamelink. De ZLTO en de supermarkt besloten de handen ineen te slaan en groente en fruit naar de supermarkt te halen dat niet aan de strenge cosmetische kwaliteitseisen voldoet.

Gretig aftrek

De pruimen vinden gretig aftrek bij de bezoekers van de supermarkt. "Ik ben er speciaal om gekomen", vertelt een enthousiaste man. "Toen ik las dat ze vanaf vandaag in de winkel lagen, besloot ik om ze hier te gaan halen." De pruimen liggen als eerste in de winkel, vanaf het weekend volgen ook te kleine uien, te grote bramen en te kleine zomerperen.

