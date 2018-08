Jongens breken 120 strandhuisjes in Zoutelande open

Strandhuisjes bij Zoutelande (foto: Christa Offringa)

Er zijn in de huisjes vooral vernielingen gepleegd; zo zijn handdoeken doorgeknipt en is de bekleding van strandstoelen opengesneden. De meeste inbraken waren in de nacht van 1 op 2 augustus; in 71 hokjes. Op 4 op 5 augustus ging het om 50 inbraken.

Van de inbraken in de strandhuisjes van verhuurbedrijven zijn aangiftes binnengekomen, maar de politie heeft nog geen aangiftes van particuliere eigenaren of huurders. Ook is de politie nog op zoek naar eventuele getuigen.

Na politieonderzoek en met hulp van één van de gedupeerden werden de jongens uit Loon op Zand en Kaatsheuvel vandaag aangehouden. Ze zitten nog vast.