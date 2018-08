Zeeuws gezin vecht rechtszaak op straat uit

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

Dat gebeurde op de Noordendijk in Dordrecht. Na het klemrijden volgde een vechtpartij, waarbij een gewonde viel. Getuigen zagen dat er tijdens de vechtpartij een vuurwapen in de bosjes werd gegooid. Eén van de vrouwen uit het Zeeuwse gezin raapte dit op, en bracht het naar de rechtbank. Daar is ze samen met de twee andere Zeeuwen aangehouden.

Enige tijd later meldden de mannen uit Dordrecht zich op het politiebureau, waar ze zijn aangehouden. De vrouwen werden al snel vrijgelaten, de Zeeuw en de twee Dordtenaren zitten nog vast.

Onduidelijk wie er heeft geschoten

Het is niet duidelijk wie er gewond is geraakt en van wie het vuurwapen is. Waar het Zeeuwse gezin vandaan komt en waar de rechtszaak over ging, maakt de politie niet bekend.