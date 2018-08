Taakstraf geëist tegen veehouder uit Rilland

(foto: Omroep Zeeland)

De veehouder is in 2016 veroordeeld voor de verwaarlozing. Hij kreeg destijds een taakstraf van 120 uur, een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van drie jaar. Tegen die uitspraak ging de veehouder in hoger beroep.

Tegen de man loopt momenteel ook een andere strafzaak. Hij wordt verdacht van het inrijden op brandweerlieden. Op Eerste Paasdag van dit jaar had de 60-jarige veehouder in gezelschap van een man of vijftien een vreugdevuur ontstoken. Brandweerlieden en agenten die op de rookwolken afkwamen, zouden door de man bedreigd zijn, waarna hij met zijn heftruck op de brandweerlieden zou zijn ingereden.

Hiervoor heeft hij drie maanden in voorarrest gezeten. De rechtszaak over dit feit loopt nog.

