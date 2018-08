100.000ste bezoeker: 'Liever het buitenbad dan de zee'

"Ik kom hier bijna iedere dag", vertelt een beduuste mevrouw De Waal-Audenaerd. "Dan zwem ik twintig baantjes. Mijn favoriete slagen zijn de schoolslag en de rugslag." Ze komt al heel wat jaren in het buitenbad van Sas van Gent. "Al meer dan 50 jaar. In zee zwemmen vind ik niks; te zout en te zanderig."

Het was alweer vijf jaar geleden dat 100.000 bezoekers de gemeentelijke zwembaden van Terneuzen wisten te vinden. In 2013 kwamen in totaal 100.131 bezoekers naar de buitenzwembaden in Terneuzen, Sas van Gent, Axel, Koewacht en Zaamslag. In de jaren 2014 tot en met 2017 schommelden de bezoekersaantallen tussen 75.000 en 90.000.

Badmeester Dirk de Braal zag dat vroeger nog veel mensen de weg naar het buitenbad wisten te vinden. "Toen waren de mensen waarschijnlijk minder mobiel dan tegenwoordig. Als ik naar mezelf kijk; mijn moeder zei dat ze een abonnement voor me had gekocht, dus moest ik maar naar het zwembad. Tegenwoordig pakken de mensen de auto naar pretparken, strand. Je hebt allerlei mogelijkheden."

Het buitenzwembad in Sas van Gent was in juni nog een dag gesloten vanwege een gesprongen waterleiding. Een toevoerleiding tussen de machinekamer en het zwembad was verzakt en afgescheurd.

