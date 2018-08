Bezwaarmaker hoogspanningsverbinding berust in lot

Hoogspanningskabels (foto: OZ)

In de vandaag gepubliceerde uitspraak wordt gesteld dat de nieuwe verbinding nuttig en nodig is. De aangedragen alternatieven voor de lijn, bijvoorbeeld ondergronds of via een andere route, zijn volgens de Raad van State 'beduidend duurder of technisch niet mogelijk.' Sent geeft aan dat de alternatieven inderdaad duurder zijn. "Maar je krijgt er wel een mooier Zeeland voor terug."

Het probleem voor Sent zit hem in de 'mastenrij' die langs de Oosterschelde wordt aangelegd. "Die masten zijn vergelijkbaar met windmolens, ze worden 60 à 70 meter hoog. Ik woon in Krabbendijke, mijn uitzicht wordt daardoor beïnvloed."

Werkzaamheden zijn al begonnen

In totaal hadden 29 personen en organisatie bezwaren tegen het plan ingediend. In 2020 moet de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van Borssele naar Rilland klaar zijn. De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe lijn zijn al begonnen.

Bezwaarmakers hoogspanningsverbinding: niet voor niks geweest

