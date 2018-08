Inzameling in Bruinisse voor Lombok (foto: ANP/ EPA)

In Bruinisse wordt geld ingezameld voor de mensen op het Indonesische eiland Lombok voor een groot deel is verwoest door een aardbeving. Jeanette Roos en haar man hebben hiervoor het initiatief genomen.

De schoonzoon van de familie, Awan, is afkomstig van Lombok. De initiatiefnemers uit Bruinisse voelen zich daardoor bijzonder betrokken bij de ellende waarin duizenden mensen zitten. Ze zijn er zelf ook geweest en kennen heel wat mensen persoonlijk.

Het gebied waar Awan vandaan komt is zwaar getroffen. Mensen zijn in paniek weggevlucht uit hun huisjes en slapen uit angst voor nieuwe bevingen met hun kinderen op straat en in de velden.

Om hen te helpen bij de wederopbouw is geld nodig. De actievoerders proberen zoveel mogelijk bij elkaar te verzamelen. Op enkele plaatsen in Bru zijn collectebussen neergezet. Ook wordt actie gevoerd op Facebook onder het motto 'Help Lombok weer overeind'.