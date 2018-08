Onstuimig weer op komst: mogelijk zomerstorm en wateroverlast

Archieffoto: regen in Westkapelle (foto: Ria Brasser)

Vanochtend was er nog een beetje zon in de provincie te zien, maar al vrij snel neemt de bewolking toe. Vanmiddag krijgt Zeeland flinke perioden met regen en mogelijk ook onweer te verwerken. Er wordt veel regen verwacht, waardoor er volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup op sommige plekken wateroverlast kan ontstaan. "Dat er veel regen in korte tijd gaat vallen, is wel duidelijk."

Zomerstorm?

In de loop van de middag trekt de wind aan met mogelijk een zomerstorm tot gevolg. Wulms houdt nog wel een slag om de arm: "We zien het lagedrukgebied in ontwikkeling boven Frankrijk en dat trekt nu richting onze provincie. We weten de koers nog niet. Het zou me niet verbazen als we te maken krijgen met windkracht 8 en mogelijk even windkracht 9 aan de Zeeuwse kust. Je hebt het over een storm als een uur lang gemiddeld windkracht 9 bereikt wordt."

Weekend weer zonnig en warm

De weervrouw verwacht dat de buien en wind in de tweede helft van de avond wegtrekken. Morgen is het rustiger weer met hier en daar een buitje en wat wind, maar ook genoeg ruimte voor de zon. Het weekend belooft zonnig te worden met temperaturen die op zondag op kunnen lopen tot 27 graden.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.