Hennepkwekerij in bedrijfspand opgeruimd (foto: ANP-foto)

Door de Wet Damocles kan een burgemeester van een gemeente besluiten om een woning of bedrijfspand te sluiten als er sprake is van handel in drugs.

Tijdens de inval op 4 april in het pand aan de Energieweg werd een kwekerij met 421 hennepplanten aangetroffen.

