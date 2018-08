Volg Rescue Vlissingen bij Omroep Zeeland

De Sea King in actie tijdens de editie van Rescue Vlissingen in 2012 (foto: Rescue Vlissingen)

Op woensdag 15 augustus kun je via de radio de hele middag live meegenieten van Rescue Vlissingen. Op televisie is er na Zeeland Nu is er een speciale uitzending te zien waarin we een impressie geven van de dag. Op zondag 19 augustus kun je naar een uitgebreid sfeerverslag kijken van Rescue Vlissingen.

Online zijn we 15 augustus ook aanwezig. De hele middag volg je Rescue Vlissingen via onze website, de Facebookpagina van Omroep Zeeland en de Facebookpagina Uit in Zeeland.

Gewapende F-16's tijdens actie - archieffoto - (foto: Defensie)

Win een VIP rondleiding in een F-16!

Altijd al eens in de cockpit van een F-16 willen kijken? Win één van de twintig vipkaarten bij Omroep Zeeland, voor een exclusief kijkje in de cockpit. Daarna mag je ook nog eens vijftien minuten vliegen in een echte flightsimulator.

De F-16 is alleen te zien tijdens Rescue Vlissingen. Kijk op de Facebookpagina van Omroep Zeeland voor de voorwaarden, doe mee met de prijsvraag en wie weet win jij die exclusieve VIP tickets!