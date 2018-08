Code oranje: vanavond zeer zware windstoten

KNMI waarschuwt vanavond voor een grote kans op gevaarlijk of extreem weer in Zeeland. Het weerinstituut heeft daarvoor de zogenoemde code oranje uitgegeven

Tussen 18.00 en 00.00 uur kunnen volgens KNMI zeer zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur voorkomen uit een west tot noordwestelijke richting.

Code oranje: wees voorbereid Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. (bron: KNMI)

Zomerstorm

Weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup spreekt over een zomerstorm. "Het zou me niet verbazen als we te maken krijgen met windkracht 8 en mogelijk even windkracht 9 aan de Zeeuwse kust. Je hebt het over een storm als een uur lang gemiddeld windkracht 9 bereikt wordt."