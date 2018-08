Eis: taakstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeluk Yerseke

Ongeluk Molendijk Yerseke (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde op 4 augustus 2016. De verdachte reed in een bestelbusje en botste frontaal op een personenauto. De bestuurster daarvan was een 58-jarige vrouw uit de gemeente Reimerswaal. Zij kwam bij het ongeluk om het leven. De verdachte raakte zelf ook gewond.

Geen herinnering

Aan het ongeluk zelf heeft de verdachte geen herinnering. Het eerste dat ze weer wist, was dat de airbag op haar afkwam. Van haar verklaring tegen een agent dat ze de tomtom probeerde te pakken ten tijde van het ongeluk, wist ze ook niets meer. Dat kwam volgens de verdachte door de diepe shock en het trauma van het ongeluk. Bij de drie aanwezige nabestaanden van het slachtoffer wordt er zo nu en dan een traan weg geveegd en ook de verdachte wordt aan het eind van de zitting emotioneel. "Het is afschuwelijk om te weten dat de nabestaanden een geliefde moeten missen. Het spijt me enorm."

Volgens de officier van justitie zijn ongevallen ongevallen zijn en wil niemand dat ze gebeuren. De oorzaak van een ongeval kan wel strafbaar zijn, en daar is bij de eis naar gekeken. De officier gaat er van uit dat de verdachte even de weg niet meer heeft gezien doordat ze de TomTom wilde pakken. Dat maakt het ongeluk volgens de officier haar schuld. "Dit ongeval had makkelijk voorkomen kunnen worden", aldus de officier van justitie. Omdat ze verder geen fouten heeft gemaakt zoals te hard rijden of dronken rijden eist hij een taakstraf en een rijontzegging. Dat komt volgens de officier ook overeen met vergelijkbare zaken elders in het land.

Lang geleden

De advocaat van de verdachte ontkende niet dat zijn cliënt het ongeluk heeft veroorzaakt. Wel vond hij dat de zaak lang op zich heeft laten wachten. "We zijn nu twee jaar verder", Legt advocaat Olie uit, "dit stond de verwerking van het ongeluk in de weg." Hij vraagt daarom om de straf te beperken tot een taakstraf met een voorwaardelijke rijontzegging.

De rechtbank doet op 23 augustus uitspraak.

Lees ook: