Tientallen auto's opengebroken langs de kust; politie start onderzoek

Geparkeerde auto's langs de kust (foto: Omroep Zeeland)

De inbraken zijn, volgens de politie, vooral in de middag- en avonduren en met name in het weekend op plekken waar veel voertuigen staan.

De meeste meldingen van inbraak komen van parkeerplaatsen langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Schouwen-Duiveland. In totaal zijn sinds half juli bij de politie 184 inbraken binnengekomen; waarvan 105 langs de kust.

Inbraken langs de kust

Kustgemeente aantal Sluis 39 Veere 28 Schouwen-Duiveland 21 Vlissingen 10 Noord-Beveland 7

De slachtoffers van de inbraken zijn voornamelijk toeristen, zowel uit Nederland als het buitenland. Bij de politie zijn zelfs inbraken in campers gemeld waarbij de eigenaar in de directie omgeving aanwezig was, maar de daders er toch in slaagden om in een onbewaakt moment spullen uit de camper te halen.

Tips van de politie

De politie roept inwoners en toeristen op om alert te zijn en verdachte situaties te melden via 112. Op de website van de politie worden enkele tips gegeven voor het herkennen van autokrakers en tips om een autokraak te voorkomen.

