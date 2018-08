Drukke weken voor Zeeuwse brandweer

File op de A58 door bermbrand bij 's-Heer Arendskerke (foto: HV Zeeland)

In totaal waren er in juni en juli 156 branden. Dat zijn er 45 meer dan in 2017. Volgens Brand ontstaat brand sneller door de droogte en kan het zich ook sneller verspreiden. "Waar voorheen een omstander het snel kon blussen, was dat nu vaak niet het geval."

Nog steeds oppassen

Ondanks de regen van de laatste dagen is het volgens de Veiligheidsregio Zeealnd nog steeds oppassen. De grond is door de droogte zo hard geworden dat de regen niet in de grond trekt. De veiligheidsregio en Zeeuwse gemeenten blijven daarom de komende tijd extra alert.