Arco Pieper neemt afscheid van zijn rijdende winkel

Als 18-jarige jongen nam Arco de rijdende winkel over van zijn vader. Die had het na twintig jaar wel gezien. "Daarvoor hielp ik mijn vader wel al in de rijdende winkel. Vooral de dagen voor Kerst waren erg druk en leuk. Ik heb er goede herinneringen aan."

Het was haast vanzelfsprekend dat Arco het werk van zijn vader zou voortzetten. "Het is leuk werk. Ik kan gezellig een praatje maken met de klanten. En ja, wat ik hier allemaal mee maak? Dat zeg ik niet, maar zou ik er een boek over kunnen schrijven."

Voordat Arco op de rijdende winkel ging werken, werkte hij eerst in de 'gewone' winkel van zijn vader (foto: Arco Pieper)

Arco rijdt heel de week rond met de wagen door de dorpen op Schouwen-Duiveland. Hij doet Oosterland, Bruinisse en Ouwerkerk aan.

Ik heb op hem gemopperd toen ik hoorde dat hij ging stoppen." een vaste klant

Op vrijdag rijdt hij heel de dag door Nieuwerkerk. Daar kwam het nieuws dat Arco stopt met zijn rijdende bus hard aan. "Ik heb op hem gemopperd toen ik hoorde dat hij ging stoppen," zegt een vrouwelijke, vaste klant. "Ik woon in de polder en ik ben een oud mens. Wat moet ik nu?"

Maar Arco kan zijn ogen niet sluiten voor veranderingen. Hij heeft zijn vaste klanten, maar hij merkte de laatste tijd dat er veel vraag is naar het thuisbezorgen van boodschappen. Dat doet Arco nu ook al een tijdje en dat loopt goed: "Vooral voor jonge mensen. Ze kunnen dan aangeven wanneer het voor hun uitkomt en zo zitten ze niet gebonden aan de tijden van de rijdende winkel."

Laatste toeter klinkt in september

Daarom stopt Arco niet helemaal met werken. Hij ruilt zijn rijdende winkel in voor een vaste winkel in Nieuwerkerk. "Vanuit daar zullen we gaan thuisbezorgen, maar de klanten kunnen ons ook nog blijven opzoeken. Het geeft mij, en mijn familie, meer rust." De winkel moet in september klaar zijn.

Kort voor de opening zal Arco zijn laatste ronde rijden. "Ik vind het niet erg. Ik ga het onderweg zijn wel missen, maar het contact met de mensen zal ik blijven houden. En de stress van altijd maar overal op tijd moeten zijn en dat de winkel kapot gaat, heb ik niet meer."