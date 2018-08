Lood stelen? Mag dat dan niet?

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Omwonenden zagen de verdachte bij het lege pand rondscharrelen en belden de politie. Agenten troffen de man even later in de brandgang achter de woning aan, waar hij naast zijn fiets stond. Zijn fietstas zat vol met lood en naast zijn fiets lagen nog meer lappen lood en een breekijzer. De man probeerde de politie wijs te maken dat hij niet wist dat je geen lood mag meenemen uit een leegstaand pand, maar dit hielp hem niet. Hij is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht.

De woningbouwvereniging heeft aangifte gedaan van de diefstal.