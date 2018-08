Strandwacht baalt van diefstal aanhanger: "We kunnen absoluut niet zonder"

De strandwacht in Vlissingen moet het voorlopig zonder aanhangwagen doen. Afgelopen nacht is de kar gestolen uit een afgesloten opslagplaats op een parkeerplaats bij het Nollebos in Vlissingen.

Albert Dijkstra van de strandwacht dacht eerst dat iemand vergeten was het hek te sluiten, maar zag later dat het hek opengebroken was. De strandwacht zegt niet zonder de aanhanger te kunnen te kunnen: "We gebruiken de aanhanger voor alledaagse werkzaamheden. Bij het verwijderen van afval gebruiken we de kar om afvalzakken van het strand te halen, in de winter slaan we reddingsmaterialen, zoals overlevingspakketten op. We kunnen absoluut niet zonder."

De strandwacht heeft aangifte van diefstal gedaan en hoopt op tips. "De aanhanger heeft extra dikke banden, zodat er ook op het strand gereden kan worden. Dat valt misschien iemand op."