Goed voorjaar Zeeuwse hotels

Badhotel Domburg met fontein (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste vijf maanden van 2018. Het zijn de beste cijfers sinds het begin van deze statistiek in 2012. Het gaat om overnachtingen in hotels, pensions, jeugdherbergen en groepsaccommodaties. Ook bed & breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen zijn meegeteld.

Buitenlanders

De groei tijdens dit voorjaar is te danken aan alle nationaliteiten. In de eerste vijf maanden van 2017 was er een lichte dip, veroorzaakt door een afname van Nederlandse en Belgische gasten in onze provincie. Maar dit voorjaar gingen die lijnen weer omhoog.