Zeeland maakt zich op voor veel regen en wind

De afgelopen weken gingen de gesprekken op de camping over het tijdstip waarop de barbecue aangestoken moest worden en het nemen van een duik in zee of het zwembad. Vandaag was het de regen en de storm, maar het vakantieplezier leidt er vooralsnog niet onder.

De organisatoren van het dancefestival Beachboom hielden vandaag de weerberichten nauwlettend in de gaten. Op de Brouwersdam is de opbouw van het festival in volle gang.

Met het plaatsen van zeecontainers en andere kleine maatregelen proberen de bouwers de 'windgevoelige onderdelen' op het terrein letterlijk uit de wind te houden.

Voor het festival zelf, op zaterdagavond, maken de organisatoren zich geen zorgen. Het weekend belooft weer zonnig te worden,