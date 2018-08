Deel dit artikel:











Zeelandia steunt dakloze weeskinderen Lombok Zeelandia steunt dakloze weeskinderen Lombok (foto: Facebook Zeelandia Group)

Zeelandia in Zierikzee, de producent van bakkerijgrondstoffen, steunt weeskinderen die op Lombok dakloos zijn geworden na de aardbeving. 80 kinderen, die in een weeshuis verbleven dat door de aardbeving is verwoest, krijgen gratis brood van de Indonesische Zeelandia-vestiging.

Ook heeft Zeelandia geld gegeven om het weeshuis weer op te bouwen. Om welk bedrag het gaat, wil een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen, 'maar het is een leuk bedrag'. Bij de aardbeving van afgelopen zondag zijn ten minste 259 mensen om het leven gekomen. De aardbeving had een kracht van 6,9 op de Schaal van Richter. Lees ook: Inzameling in Bruinisse voor Lombok