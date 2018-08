Deel dit artikel:











Nieuwkoop blameert zich met Feyenoord

Feyenoorder Bart Nieuwkoop heeft een pijnlijke Europese avond beleefd in Slowakije. Nieuwkoop ging in de derde voorronde van de Europa League met 4-0 onderuit tegen AS Trencín. De Tholenaar stond in de basis en speelde de hele wedstrijd mee.

Bart Nieuwkoop gaat aan zijn tweede seizoen bij de eerste selectie van Feyenoord beginnen (foto: Feyenoord media) Nieuwkoop speelde, net als heel Feyenoord, een ongelukkige wedstrijd. Na een 3-0 ruststand wonnen de Slowaken met 4-0. Feyenoord heeft bij de return volgende week in De Kuip een mirakel nodig om de laatste voorronde te bereiken. De wedstrijd werd in het stadion van MSK Zilina gespeeld. Mocht Feyenoord alsnog de volgende ronde bereiken, dan is of Sturm Graz of AEK Larnaca de tegenstander.